PKK ve FETÖ şüphelileri, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi ile 1 PKK şüphelisi yakalandı.

Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen F.E., F.N. ve C.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyalarının olduğu belirlendi.

Güvenlik güçleri, merkezde 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda da Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi A.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-10-23 13:16:43



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