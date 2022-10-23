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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunanistan´a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

DHA

Yunanistan´a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı


Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi Ö.Ö. tutuklandı.
Merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede, 21 Ekim'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi Ö.Ö.'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Ö.Ö., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-10-23 13:22:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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