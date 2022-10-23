Yunanistan´a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi Ö.Ö. tutuklandı.

Merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede, 21 Ekim'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi Ö.Ö.'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Ö.Ö., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-10-23 13:22:57



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