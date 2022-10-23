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Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yarışı'nı hurdacılık yapan sporcu kazandı

DHA

Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yarışı'nı hurdacılık yapan sporcu kazandı


Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 13'ncü Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı etkinliği düzenlendi. Yarışta genel klasmanda birinciliği, gündelik hayatında baba mesleği hurdacılıkla uğraşan Şevket Özer elde etti. 6 yıldan bu yana bisiklet sporuyla uğraşan Özer, "Biraz zor oluyor bu sporla uğraşmak benim için çünkü hem aileme ayırmam gereken bir vakit var, aynı zamanda işime de vakit ayırmam lazım ve geriye çok kısıtlı bir zaman kalıyor. O zamana da bu sporu sığdırmaya çalışıyorum. Severek yaptığımız için sonuçlarını da alıyoruz" dedi.
Edirne'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bisiklet Federasyon İl Temsilciliği ve Edirne Bisiklet Gençlik Spor Kulübü (EBİS) işbirliğinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı, sporcularının kıyasıya rekabetine ev sahipliği yaptı. Yarışma büyük erkek, master A erkek, master B erkek, genç erkek ve kadın olmak üzere 5 kategoride yapıldı. 217 sporcunun 70 kilometrelik parkurda ter döktüğü yarışın startını Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık verdi. Sporcular; Kocasinan Mahallesi Şevki Arman Caddesi üzerinden başladıkları parkurda, Havsa ilçesine bağlı Yolageldi Köyü'ne kadar gidip, aynı yol üzerinden geri döndü.
Yarışın başlangıcında sporculara başarılar dileyen Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "Organizasyonun bu yıl 13'üncüsü gerçekleştiriliyor. Katılımlarından dolayı tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyor, kazasız belasız bir organizasyon olmasını diliyor, tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi.
Bisiklet İl Temsilcisi Utku Zorlutuna da katılımdan memnun olduklarını belirterek, "Bu sene 5 kategoride yarışımızı gerçekleştiriyoruz. Sporcularımız 70 kilometrelik parkurda yarışacak. Geçen seneye nazaran bu sene iyi bir havada yarışıyorlar çünkü geçen sene yağmurda ıslanmış ve zorluk çekmiştik. Sporcularımız memnun, biz katılımdan memnunuz. Güzel bir organizasyon oluyor. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turuna Edirne'nin de dahil edilmesi için çalışmalar sürüyor. 2023 yılında parkurla ilgili çalışmalar netleştikçe ilimizin de katılımı belli olacaktır" diye konuştu.
BİRİNCİLİK SARAYSPORLU ÖZER'İN
Sporcuların toplu olarak start aldığı yarışmada genel klasmanda birinciliği Sarayspor 1953 adına yarışan Şevket Özer, 1 saat 46 dakika 9 saniyelik derecesiyle kazandı. Tam altın, kupa ve bisikletle ödüllendirilen Özer'e, hediyelerini Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal verdi. Yarış sonrası açıklama yapan Özer, gündelik hayatında hurdacılıkla uğraştığını söyledi.
BABA MESLEĞİ HURDACILIKLA UĞRAŞIYOR
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Özer, işe bisikletle gidip gelirken bisiklet sporuna merak saldığını belirtti. Özer, "5-6 yıldır profesyonel olarak bu sporu yapıyorum. Baba mesleğim olan hurda işiyle uğraşıyorum. Yaklaşık 2 senedir bu mesleği sürdürüyorum. Boş zamanlarımda bisiklete biniyorum, işe bisikletle gidip geliyorum. Hafta sonlarını da genellikle bisikletle geçiriyorum. İlk başlarda işe bisikletle gidip gelmeye başladım, daha sonra amatör olarak yaparken profesyonel olarak yapmaya karar verdim. Yarışlara katıldım. 2019 yılında burada genel klasmanda 2'nci olmuştum. Geçen sene bir sakatlık yaşadım ve dereceye giremedim. Bu sene genel klasmanda 1'inci oldum" ifadelerini kullandı.
"SEVEREK YAPTIĞIM İÇİN SONUCUNU ALIYORUM"
Çalışırken bisiklet sporu yapmanın zorluğuna da vurgu yapan Özer, "Kısıtlı zamanda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Biraz zor oluyor bu sporla uğraşmak benim için çünkü hem aileme ayırmam gereken bir vakit var, aynı zamanda işime de vakit ayırmam lazım ve geriye çok kısıtlı bir zaman kalıyor. O zamana da bu sporu sığdırmaya çalışıyorum çünkü vakit alan bir spor. Antrenmanı en az 1-2 saat sürüyor. Hava koşulları çok zor olabiliyor. Yeri geliyor yağmurda, çamurda sürüyoruz. Ama severek yaptığımız için sonuçlarını da alıyoruz" şeklinde konuştu.
Yarışmada diğer klasmanlarda dereceye giren isimler şu şekilde oluştu:
Büyük Erkek: 1. Şevket Özer, 2. Eyüp Durgun, 3. Ozan Yavuz
Genç Erkek: 1. Arda Tekirdağ, 2. Mevlüt Görkem Ceylan, 3. Sinan Şen
Master A: 1. Gökhan Uzuntaş, 2. Yunus Özdemir, 3. Timur Nizam
Master B: 1. Zafer Yalın, 2. Cem Kandemir, 3. Bora Tirki
Kadın: 1. Reyhan Yakışır, 2. Meltem Kılıç, 3. Elif Nur Aktı (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sporculardan detaylar
Zorlutuna ile röportaj
Vali Kırbıyık'ın konuşması
Starttan görüntüler
Finişten detaylar
Şevket Özer ile röportaj
Ödül töreninden detaylar
- Detay görüntü
DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2022-10-23 15:12:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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