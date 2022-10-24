Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 terör örgütü şüphelisi tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanıp, gözaltına alınan 3 FETÖ/PDY ile 1 PKK şüphelisi, tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından dün Uzunköprü ilçesindeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi F.E., F.N., C.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından dün 1´inci derece askeri yasak bölgede, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi A.A. da jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.A. da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-10-24 11:50:58



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