Edirne'deki kapkaça 1 tutuklama

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sokakta yürüyen Şükriye Tezel'in (77) çantasını kapıp, kaçan 2 şüpheliden biri yakalanıp, tutuklandı.
Olay, İspat Cami Mahallesi Alaattin Sokak'ta meydana geldi. Kız kardeşini ziyaretten dönen Şükriye Tezel'in arkasından yaklaşan Cüneyt K. (17) ve İslam B. (17), içinde 600 TL nakit para, alyans ve cep telefonu olan çantasını kapıp kaçtı. İhbarla gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, şüphelileri tespit etti. Ekipler, Cüneyt K'yi Yenimescit Mahallesi'nde yakaladı. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Cüneyt K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüphelinin ise arandığı bildirildi. Bu arada, Şükriye Tezel'in bulunan çantası teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2022-10-24 12:31:50
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