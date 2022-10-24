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Edirne'de son bir haftada 21 terör örgütü şüphelisi yakalandı

DHA

Edirne'de son bir haftada 21 terör örgütü şüphelisi yakalandı


Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)EDİRNE´de, son bir haftada jandarma, yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmak isteyen 15 FETÖ/PDY, 5 PKK ve 1 DEAŞ´lı olmak üzere toplam 21 terör örgütü şüphelisini yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, son bir haftada yürütülen terörle mücadele faaliyetleri kapsamında yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmaya çalışan 15 FETÖ/PDY, 5 PKK ve 1 DEAŞ´lı olmak üzere 21 terör örgütü şüphelisinin yakalandığı kaydedildi.
Öte yandan jandarma ekiplerince emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik icra edilen faaliyetler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 11´i yabancı uyruklu, 25 kişinin ve askeri suçlardan aranan 23 şüphelinin de yakalandığı ifade edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-10-24 15:51:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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