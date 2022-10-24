Edirne'de son bir haftada 21 terör örgütü şüphelisi yakalandı



Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)EDİRNE´de, son bir haftada jandarma, yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmak isteyen 15 FETÖ/PDY, 5 PKK ve 1 DEAŞ´lı olmak üzere toplam 21 terör örgütü şüphelisini yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, son bir haftada yürütülen terörle mücadele faaliyetleri kapsamında yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmaya çalışan 15 FETÖ/PDY, 5 PKK ve 1 DEAŞ´lı olmak üzere 21 terör örgütü şüphelisinin yakalandığı kaydedildi.

Öte yandan jandarma ekiplerince emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik icra edilen faaliyetler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 11´i yabancı uyruklu, 25 kişinin ve askeri suçlardan aranan 23 şüphelinin de yakalandığı ifade edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-10-24 15:51:03



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