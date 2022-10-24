Edirne'de 5 milyon TL'lik gümrük kaçağı ürün ele geçirildi



Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de bir kamyonette yapılan aramada, piyasa değeri 5 milyon TL olan gümrük kaçağı binlerce ürün ele geçirildi; 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ihbar üzerine harekete geçip, Y.A.'nın kullandığı kamyoneti durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada, 1 milyon 152 bin sigara filtresi, 3 bin gözlük, 50 bin içi boş makaron, 7 bin 488 farklı markalarda elektronik sigara, 180 elektronik sigara başlığı ve 350 elektronik sigara coili (ateşleyici) ele geçirildi. Gümrük kaçağı malzemelerin piyasa değerinin 5 milyon TL olduğu belirtildi. Olay ile ilgili sürücü Y.A. ile M.Ç. ve E.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)

2022-10-24 16:03:26



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