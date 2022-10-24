Cumhurbaşkanlığı 'Sosyal politikalarda 7 bölge 7 il' toplantısının 5'incisi Edirne'de başladı



Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)CUMHURBAŞKANLIĞI Sosyal Politikalar Başkanvekili Vedat Işıkhan, son 20 yılda sosyal politikalar alanında çok önemli uygulamaların hayata geçirildiğini belirterek, "Özellikle büyümeden elde edilen gelirin adaletli bir şekilde dağıtılması konusunda sosyal politikaların ve sosyal yardımların çok önemli rolleri bulunmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu tarafından vatandaşların ve yerel aktörlerin sorunlarını yerinde dinleyerek geleceğe yönelik sosyal politika stratejilerinin geliştirilmesi amacıyla kurul toplantılarının 7 bölgede belirlenen 7 ilde yapılması kararlaştırıldı. Bölgelerdeki bu iller, Mardin, Konya, Artvin, Van, Edirne, Hatay ve İzmir olarak belirlendi. Kurul, toplantıların beşincisini bugün Edirne'de gerçekleştirdi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda dezavantajlı grupların temsilcileri, sosyal alanda çalışma gösteren kuruluşlar, odalar ve borsalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin görüşleri alındı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof.Dr. Vedat Işıkhan ve Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık basın toplantısı yaptı.

'ÖNEMLİ VERİLER ELDE ETTİK'

Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Işıkhan, toplantıda Edirne'ye özgü çok önemli sorunları ve sosyal problemleri ele alma fırsatlarının oluştuğunu söyledi. Son 20 yılda hayata geçirilen sosyal politika uygulamalarına dikkat çeken Işıkhan, "Hükümetlerimiz son 20 yıldır sosyal politikalar alanında çok önemli uygulamaları hayata geçirmiş durumda. Burada sosyal politikalarımızın temelinde hak temelli uygulamalar söz konusu. Özellikle büyümeden elde ettiğimiz gelirle dezavantajlı grupların temel ihtiyaçlarının karşılanması, gelirin adaletli bir şekilde dağıtılması konusunda sosyal politikaların ve sosyal yardımların çok önemli rolleri bulunmaktadır. Biz de planladığımız doğrultuda 7 bölge 7 il kapsamında şu an Edirne'deki toplantımızı tamamlamış durumdayız. Önemli veriler elde ettik. Bizler de kurul olarak Ankara'ya döndüğümüzde bunu rapor haline getirip, politika safhasına dönüştürüp sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz" dedi.

'GENEL BİR DEĞERLENDİRME YAPMA FIRSATI BULDUK'

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık da, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirtti. Kırbıyık, "Bugün burada dezavantajlı grupların temsilcileri, sosyal alanda çalışma gösteren kuruluşlarımız, odalarımız, borsalarımız, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız ile üniversitemizin katılımıyla ilimize dair genel bir değerlendirme yapma fırsatı bulduk. Oldukça verimli bir toplantı olduğunu ifade edebilirim" diye konuştu.

Kurul 26 Ekim Çarşamba gününe kadar kentte sivil toplum kuruluşları, odalar, borsalar ve kurumları ziyaret ederek bilgi alacak. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-10-24 19:17:58



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