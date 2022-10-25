Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terör örgütü şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ/PDY ile 1 terör örgüyü PKK şüphelisi, yakalandı.

Uzunköprü ilçesinde, güvenlik güçleri, 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen H.K., A.K. ve F.D.´yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyalarının olduğu belirlendi.

Güvenlik güçleri, merkezdeki 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda ise Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi A.Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-10-25 11:13:52



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