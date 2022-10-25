Dronla tespit edilen yangın, ormana sıçramadan söndürüldü



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir kulübede çıkan yangın, dron denetim sırasında belirlenip, sevk edilen itfaiye ekiplerince ormana sıçramadan söndürüldü.

Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ormanlardaki olası yangınlara karşı dronla havadan denetimlere başladı. Bu sabah da denetim yapan ekipler, Kocadere Göleti mevkisinde ormana yakın bir kulübenin yandığını belirledi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri ormana sıçramadan söndürdü. Kulübe kullanılmaz hale gelirken, o anlar dronla görüntülendi.

'OLASI BİR YANGINA ANINDA MÜDAHALE EDEBİLİYORUZ'

Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürü Gökhan Yılmaz, şehir merkezi çevresindeki ormanlarda ve anız bölgelerinde dron ile keşif yaptıklarını belirterek, "İtfaiye ekipleri, olağan dışı bir duman görülmesi halinde öncü ekibiyle müdahalede bulunuyor. Dronla yapılan son keşif uçuşunda Kocadere Göleti mevkiinde ormanlık alana çok yakın bir bölgede kulübe yangını olduğunu belirledik. İtfaiye ekiplerimiz kısa sürede bölgeye ulaşarak, yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Özellikle sıcak havalarda ve hafta sonları keşif uçuşlarımızı daha da sıklaştırdık. Olası bir yangına anında müdahale edebiliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-10-25 12:56:53



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