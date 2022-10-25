Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 terör şüphelisi yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ/PDY ile 1 terör örgütü PKK şüphelisi, yakalandı.
Uzunköprü ilçesinde, güvenlik güçleri 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen T.T. ve O.Y.´yi yakaladı. Şüphelilerin 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyalarının olduğu belirlendi.
Güvenlik güçleri, merkezdeki 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda ise Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi C.İ.´yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-10-25 18:52:04
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