Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terör örgütü şüphelisi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanıp gözaltına alınan 2 FETÖ/PDY ile 1 PKK şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından dün Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi T.T. ve O.Y.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan güvenlik güçlerinin dün Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken 1'inci derece askeri yasak bölgede yakaladığı terör örgütü PKK şüphelisi C.İ.'nin de jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen C.İ., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-10-26 15:09:35
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