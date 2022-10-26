Edirne merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 4 gözaltı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Edirne merkezli Ankara, İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda aralarında mühendis, vergi müfettişi ve gelir uzmanı da bulunan A.D., C.Ö., E.Y. ve M.Y. polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-10-26 15:19:23



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