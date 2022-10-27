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Boşaltılan deprem riskli okulun malzemeleri çalındı

DHA

Boşaltılan deprem riskli okulun malzemeleri çalındı


Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılan ve yaklaşık 1 aydır yıkımı beklenen Meriç İlkokulu'nun kapıları, petekleri ve kabloları çalındı. Mahallede oturan Seval Arpa, "İçeride ne varsa almışlardır. Mahalleli olarak herkes bu olaydan rahatsız. Ben buradan akşamın 8´inde bile geçemiyorum. Bir an önce yıkılsın istiyorum" derken, Yıldırım Bayezid Mahallesi Muhtarı Nuri Bostancı, okulun bir an önce yıkılmasını beklediklerini söyledi.
Yıldırım Mahallesi'ndeki Meriç İlkokulu binası için depreme dayanıklı olmadığının tespit edilmesi üzerine yıkım kararı alındı. Okulun öğrencileri ise mahalledeki diğer okullara dağıtıldı. Yaklaşık 1 aydan bu yana yıkımı beklenen okulda ısınma petekleri, ardından duvar içinde bulunan elektrik panosu ve kabloları çalındı. Güvenlik kameralarının da söküldüğü okulda kalan malzemeler ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından diğer okullara verilmek üzere sökülüp depoya konuldu.
'ÇALMAK İÇİN KAPIYA KADAR GETİRMİŞLER, BİZ SAHİP ÇIKTIK'
Yıldırım Bayezid Mahallesi Muhtarı Nuri Bostancı, okulun bir an önce yıkılmasını beklediklerini belirterek, "Buradan gerekli eşyalar alındı. Şimdi burası İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzden İl Özel İdaresi´ne verilmiş vaziyette. İl Özel İdaresi burada yıkımı gerçekleştirecek. Biz de hep beraber bekliyoruz. Durum burada biraz kötü görünüyor. Biz de acil bir şekilde yıkım kararının alınıp bu görüntünün ortadan kalkmasını istiyoruz. Buraya gelip bir şeyler almaya çalışanlar vardı. Biz devreye girdik, kapısı açıktı, baktık ki bir şeyleri çalmak için kapıya kadar getirmişler. Ondan sonra biz de almak istedikleri malzemeleri aldık ve okulumuza teslim ettik. Çok eski dolaplar vardı. Onları almaya çalışmışlar, dışarı kadar çıkarmışlardı. Vatandaşlarımız da bize bildirdi. Biz de buraya geldik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü´ndeki yetkililerimizi aradık. Onlar da `Muhtarım, sen onları güvenlik altına al´ dedi. O malzemeleri alıp, Ticaret Borsası Ortaokulu´na geri bıraktık" dedi.
'VATANDAŞLAR İLE BİRLİKTE OKULU SAHİP ÇIKTIK'
Yıkımı beklenen okula mahalledeki vatandaşlarla birlikte sahip çıktıklarını söyleyen Bostancı, "Okulda kırma dökme var ama kapıları falan diğer lazım olan okullarımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nde inşaata bakan birim genelde söktü ve aldı. Genelde bir yağmalama gibi gözüküyor ama çok fazla bir şey olmadı. Burada vatandaşlar ve biz gerçekten okulumuza sahip çıktık. Gerekli olan her şey zaten daha öncesinden alınmıştı. İçeride de çok fazla bir şey kalmamıştı. İçeride öğrencilerin ders gördüğü tahta panolar vardı. Birkaç tane de eski çelik dolap vardı. Onları almak, dışarı çıkarmak için de kapıya kadar getirmişler" diye konuştu.
'EN İYİ OKULLARDAN BİRİYDİ'
Mahalle halkından Mehmet Tutan da "Okulumuzun içerisini görüyorsunuz, içler acısı. Böyle bir şey olmasına gönlümüz razı değil. Yıkılmış, dökülmüş. Kapılar, tuvaletin olduğu yerlerde lavabolar, ne varsa kırılıp dökülüp gitmiş. İnsanın içi cız ediyor. Mahalle halkı olarak da Türk halkı olarak da böyle bir şeye müsaade edemeyiz. Ben okudum, çocuklarım okudu. En iyi okullarımızdan biriydi. Çok yazık. Talan edildi, duvarlar, tavanlar sanki harabeye dönmüş" dedi.
'KAPISI AÇIK, İÇERİDE NE VARSA ALMIŞLAR'
Okulun hemen yanında evi bulunan Seval Arpa da "Bu okulun artık bir çözümü bulunsun. Kapılar zaten açık. İçeride ne varsa almışlardır. Buraya bir çözüm bulunsun. Mahalleli olarak herkes bu olaydan rahatsız. Ben buradan akşamın 8´inde bile geçemiyorum. Bir an önce yıkılsın istiyorum. En azından buraya bir şey açılsın. Bu kalksın. Benim de çocuklarım var. Allah korusun her şey olabilir. Suç yeri gibi oldu" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-10-27 12:04:01

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