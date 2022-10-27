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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boşaltılan deprem riskli okulun malzemeleri çalındı (2)

DHA

Boşaltılan deprem riskli okulun malzemeleri çalındı (2)


OKUL BİNASININ YIKIMINA BAŞLANDI
Edirne'de depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılan ve hırsızlık iddialarıyla gündeme gelen Meriç İlkokulu´nda yıkım başladı. Yaklaşık 1 aydır yıkımı beklenen okulun binasını İl Özel İdaresi ekipleri yıkmaya başladı. Mahalle sakinlerinden Mehmet Tutan, yıkılan okul binasının yerine sağlık alanında hizmet veren bir binanın yapılmasını istedi. Tutan, "Okul yıkıldıktan sonra buraya iyi bir şey yapılmasını istiyoruz. Tüm Yıldırım halkı olarak devletimizden istediğimiz; gece vatandaşlarımız hastalandığı zaman taksi bulmak zor. Ufak tefek şeyler için ambulans çağırmak zorunda kalıyoruz. O yüzden biraz zorlanıyoruz. Buraya bir sağlık alanında hizmet verecek bir yer şey yapılmasını istiyoruz. En azından gece 1-2 doktor nöbetçi kalabilir" dedi. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)
2022-10-27 13:54:32

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