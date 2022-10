Hemşirelik öğrencileri, meme kanserine karşı maketle bilgilendirdi

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Trakya Üniversitesi Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencileri, meme kanseri farkındalık ayı nedeniyle vatandaşlara maket üzerinde 'kendi kendine elle muayeneyi' göstererek, bilgilendirmede bulundu.

Keşan Hakkı Yörük Yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencileri, İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, Cumhuriyet Meydanı´nda kurulan stantta vatandaşlara maket üzerinde kendi kendine elle muayeneyi göstererek, meme kanseri hakkında bilgilendirme yaptı. Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Sevim Şen, ekim ayının Dünya Sağlık Örgütü tarafından meme kanseri farkındalık ve bilinçlendirme ayı olarak belirlendiğini hatırlatarak, "Biz de bu amaçla Trakya Üniversitesi Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu meme kanseri ile ilgili bilgilendirme yapmak, farkındalık geliştirmek amacıyla bu etkinliği düzenledik. Meme kanseri tün dünyada yaygın görülen bir hastalık. Özellikle kadınlarda. Ülkemizde, dünyada ve özellikle Trakya bölgesinde en sık görülen kanser türü. Dolayısıyla bu süreçte bilgilendirme yapmamız, farkındalığı geliştirmemiz çok önemli. Yaygın görülen bir kanser olmasına rağmen erken tanı ile tedavisi mümkün olan, hayatta kalma şansı yüksek olan bir kanser. Dolayısıyla erken tanıyı yaygınlaştırmak, bireyleri bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak üzere bu etkinliği düzenledik. Hemşirelik bölümü öğrencilerimiz ile birlikte. Kanserde erken tanı hayat kurtarır" diye konuştu.

'MAALESEF FARKINDALIK VE BİLİNÇ DÜŞÜK´

Tüm dünyada ve Türkiye'de her 8 kadından birinde meme kanseri görüldüğünü ifade eden Şen, şunları kaydetti:

"Bu Trakya´da da bu şekilde. Her 8 kadından 1´i bu riski taşıyor. Tüm dünyada da yaklaşık 20 milyon meme kanseri tanısı söz konusu. Bize düşen sadece erken tanılamayı sağlamak. Erken tanıda da hem bireyin kendi kendine yapabileceği uygulamalar var. Bunlardan birisi de kendi kendine meme muayenesi. Biz burada maketlerimizi getirdik. İnsanlara her ay kendi kendine meme muayenesi nasıl yapacaklarını anlatacağız. Hem de belirli aralıklarla düzenli olarak aile hekimlerine, Kanser Erken Teşhis Merkezleri´ne giderek görüntüleme yöntemlerini uygulamaları gerekiyor. 40 yaşın üzerinde bir mamografi çektirmeleri gerekiyor. Kişinin kendi kendine meme muayenesini öğrenerek her ay bu muayeneyi yapabilmesi kanseri erken tespit edebilmesini ve tedavi alma şansını arttırıp yaşamını kurtarmasını sağlar. Bu konuda maalesef farkındalık ve bilinç düşük. Biz burada bu farkındalığı geliştirmek hem de toplumuza, kadınlarımıza meme muayenesi nasıl yapılır öğretmek ve hangi durumlarda görüntüleme merkezi ile aile sağlığı merkezine gitmeleri gerekiyor konusunda bilgilendirme vereceğiz. Meme kanseri sadece kadınlarda değil, erkeklerde de görülüyor. Bu konuda da bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Kendi sağlığımızı güvence altına almak için bu muayene yöntemini öğrenmek, her ay kendi kendine meme muayenesini yapmak, 40 yaşından sonra da aile sağlığı merkezlerine giderek mamografi çekilmesini sağlamak ve erken tanıyı sağlamak." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-10-27 15:20:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.