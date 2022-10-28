Edirne´de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

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Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik 8 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 1950 gram esrar, 1 tabanca, yarı otomatik 2 pompalı tüfek, 75 adet 9 mm tabanca mermisi, 9 pompalı tüfek fişeği 3 paket halinde satışa hazır 7,44 gram esrar ve 0,62 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 6 kişiden 4´ü tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)

2022-10-28 10:16:52



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