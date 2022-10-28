Kapıkule'de durdurulan otobüste kaçak elektronik eşyalar ele geçirildi



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, Kapıkule Sınır Kapısı´nda jandarma tarafından durdurulan yolcu otobüsünde piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan gümrük kaçağı elektronik eşya ve araç yedek parçası ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Kapıkule Sınır Kapısı jandarma yol kontrol ve arama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurarak, arama yaptı. Aramada piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan gümrük kaçağı elektronik eşya ve araç yedek parçası ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-10-28 14:50:11



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