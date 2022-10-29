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Köyde 5 köpek, 3 kedi ve 11 tavuk zehirlenerek öldürüldü

DHA

Köyde 5 köpek, 3 kedi ve 11 tavuk zehirlenerek öldürüldü


Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Küçünlü köyünde hayvan sürülerini koruyan 5 çoban köpeği ile 3 kedi ve 11 tavuk, zehirli gıda verilerek öldürüldü. Sürüleri koruyan köpeklerin öldürülmesi köylüler arasında hayvanların çalınacağı endişesi yarattı. Sürü sahipleri, nöbet tutmaya başladı.
Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan sınırında bulunan 230 nüfuslu Küçünlü köyünde son 3 günde zehirli gıda verilmesi sonucu 5 köpek, 3 kedi ve 11 tavuk öldü. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan besiciliği yapılan köyde, hayvan sürülerini kurtlardan ve hırsızlıktan koruyan köpeklerin ölmesi, besicileri hırsızlık yapılacağı düşüncesiyle tedirgin etti. Hayvanlarının çalınmasından endişe eden köylüler, sürülerin başında dönüşümlü nöbet tutmaya başladı.
'3 KÖPEĞİM ÖLDÜ, NÖBETLEŞEREK SÜRÜYÜ BEKLİYORUZ'
Köyde hayvan besiciliği yapan Ali Çentik, sürüsünü bekleyen 3 çoban köpeğinin zehirli et verilerek öldürüldüğünü söyledi. Hayvanları bulunan diğer köylülerin de çoban köpeklerinin öldürülmesi nedeniyle kaygı duyduklarını belirten Çentik, "Benim 5 köpeğim, 200 baş küçük sürüm, 10 tane de sığırım var. Her nedense benim köpeklerim telef edildi. Bu sadece bana has bir davranış değil, çünkü diğer komşularımızın da köpekleri telef edildi. 3 köpek benim olmak üzere 3 de kedi komşuların, 2 komşumun da köpekleri telef oldu. İsteğim, yetkililerin bizim sesimizi duyması. Daha çok ileride yapılacak bir hırsızlıktan dolayı olduğunu düşünüyoruz. Bu konu hakkında da çok kaygılıyız. Bütün gece diğer mal sahipleriyle sürekli devriye atmak zorunda kalıyoruz. 2 geceden beri uyku uyumuyorum, sürekli nöbet tutuyorum. Bir de mültecilerle alakalı bir sorunumuz var. Mülteciler buradan çok sık geçiyorlar. Bulgaristan sınırı bizim buraya 2 kilometre. Köpeklerden rahatsız oluyorlar diye düşünüyorum. Fakat daha çok hırsızlık olabileceğine dair düşüncelerimiz var" dedi.
Köpeklerin öldüğü günün ardından sürüsüne kurt saldırdığını söyleyen Çentik, "Bu olayın ertesi günü sürüme kurt daldı. 1 tanesini öldürmüş ve 1 tane de yaralı var. Şimdi benim köpeğim kalmadı. 2 tane yavru köpeğim var, sürüye onlar gidiyor" diye konuştu. 
'3 TANE KEDİM ZEHİRLENDİ, HIRSIZLIK OLACAK DİYE ENDİŞEMİZ VAR'
Besicilerden Murat Aktaş da hırsızlık olayı yaşanmasından endişe duyduklarını ifade ederek, şunları söyledi:
"Köpeklerimiz aniden öldü. 3 tane kedim zehirlendi. Biz üreticiler olarak bu olaydan rahatsızız ve bu işin sonunda da bir hırsızlık olacak diye bir endişemiz var. Daha önce bizim burada olmadı ama bölgede oldu. Tedirginiz. Bir arkadaşımın 3 köpeği, bir arkadaşımın 1 köpeği, komşumuzun 1 köpeği; toplamda 5 tane köpeğimiz öldü. Benim de 3 kedim öldü. İlk köyün girişinde atılmıştı, orada da arkadaşın 10 taneye yakın tavuğu öldü. Bizim bulduğumuz beyaz et vardı. Hatta arkadaşın çobanı eline almış, nasıl bir zehirse acile götürdüler. Burada gözümüzün önünde köpek öldü. Ölmesi 5 dakika bile sürmedi. Jandarmaya haber verdik. Bu bölgede devriyeleri arttırdı. Biz yine de kolluk kuvvetlerimizden bölgemizin daha iyi denetlenmesini istiyoruz. Biz köpekleri, besi hayvanlarımızı kurttan korumaları için besliyoruz. Yılandan, fareden dolayı kedi besliyoruz. Ölen kedilerimiz, köpeklerimiz hepsi sahiplidir." 
'ZEHİRLEDİKLERİNE GÖRE HIRSIZLIK YAPACAKLAR'
Besici Erol Sinekçi, hayvanların zehirlenerek öldürülmesinin insanlık dışı olduğunu belirterek, "İnsanlık dışı bir olay. Zehir atmışlar. Kimin attığı belli değil. Köpek yemiş, 5 dakika içinde öldü. Hayvanlarımızı da kendimizi de koruyor bu köpekler, zehirlediklerine göre hırsızlık yapacaklar. Kendi hayvanlarım da komşumuzun hayvanları da öldü, çok üzüldüm. Zehir verilerek öldürülen köpeklerden birinin 6 yavrusu vardı" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne / Lalapasa Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-10-29 11:37:26

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