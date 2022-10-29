Trakya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu



(DHA)TRAKYA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yılı, düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Edirne'de kutlamalar, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın vatandaşları selamlamasıyla başladı. Atatürk Bulvarı´ndaki tören alanında saygı duruşunda bulunulup, İstiklal marşı okundu. Vali Kırbıyık burada vatandaşlara seslendi. Kırbıyık, tarihin hem dünü anlatıp hem de yarınlara giden yolu aydınlattığını belirterek, "Tarih bize hem hatırlatır hem de zihinlerimize bir şuur, bir karakter bırakır. Cumhuriyet Bayramı'nı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, 19 Mayıs'ı kutlamaktan maksat, sadece o günlerde neler yaşandığını ezberlemek değildir. Asıl maksat, yarın başımıza bir zorluk geldiğinde ne yapacağımızı öğrenmektir. Bu ülkeye art niyet besleyenler, işgal etmek isteyenler ne yapmış? Buna karşı bu vatanın evlatları ne yapmış? Gazi Mustafa Kemal ne yapmış? Arkadaşları ne yapmış? Şerife Bacılar, Nene Hatunlar, Sütçü İmamlar ve daha niceleri hangi zorluklara katlanmış ve bu törenlerin maksadını, bu zorlukları öğrenmek ve bunlara karşı güçlü olabilmek için neler yapmamız gerektiğini hissetmek için ruhumuzda yaşamak için yapıyoruz" dedi. Vali Kırbıyık'ın konuşmasının ardından 29 Ekim kutlamaları, okulların ve askeri birliklerin geçişiyle sürdü. Vatandaşlar, askeri birliklerin geçişi sırasında alkışlarıyla destek verdi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde kutlamalar ise Kaymakam Cemalettin Yılmaz'ın makamında tebrikleri kabulü ile başladı. Kutlama programı ise Mehmet Gemici Cennet Bahçesi önündeki Nefes Yolu'nda yapıldı. Programa, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Tören, protokolün halkın bayramını kutlaması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Yılmaz, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Cumhuriyetin kuruluşu ile ilgili yapılan şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren eserlerin öğrenciler tarafından okunmasından sonra resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Etkinlik, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Cumhuriyet Gençlik Korosu ve Keşan Belediyesi Sanat Merkezi Cumhuriyet Gençlik Korosu konseri ile sürdü. Programda, halk oyunları gösterileri de sunuldu. Etkinlik, öğrenci ve askeri birliklerin geçit töreninin ardından sona erdi.

TEKİRDAĞ'DA KURTULUŞ MÜCADELESİ CANLANDIRILDI

Tekirdağ'da kutlama programı Süleymanpaşa sahil yolu Atatürk Bulvarı´nda yapıldı. Törene, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekirdağ Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, AK Parti Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ile çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile katıldı. Vali Aziz Yıldırım, tören aracı ile halkı selamlayıp kortejdekiler ve protokolün bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "29 Ekim 1923'te ilan ettiğimiz Cumhuriyetimiz, Kurtuluş Savaşı boyunca genç, yaşlı, kadın, erkek demeden verilen cansiperane bir mücadelenin eseridir. Dönemin imkansızlıkları ve zorluklarına rağmen, Gazi Mustafa Kemal liderliğinde düşmana karşı kazanılmış bir zaferdir" dedi.

Vali Yıldırım'ın konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu. Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu, kurtuluş mücadelesi canlandırıldı. Geçit töreninde jandarma komandoların yaptığı silahlı akrobatik gösteri ve motosikletli polislerinin yaptığı gösteri yoğun ilgi gördü. Törende askeri ve polis araçları da tek tek tanıtıldı.

ÇORLU'DA TÖREN

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, Kaymakam Mustafa Eldivan, 5'nci Kolordu ve Garnizon Komutan Tümgeneral Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un kaymakamlık makamında tebrikleri kabulü ile başladı. Tebriklerin ardından Atatürk Meydanı'ndaki kutlamalara geçildi. Çorlu Belediyesi tarafından törene katılan vatandaşlara Türk bayrakları dağıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende konuşan Kaymakam Mustafa Eldivan, "Kadim Anadolu topraklarında, nice emekler sonucunda vücut bulan, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin bugün kuruluşunun 99´uncu kuruluş yıl dönümünü idrak etmekteyiz. Bu kıymetli vatanı bize vatan yapan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu kıymetli vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzur ve sükununu sağlayan ve bu ulvi gaye için toprağa düşerek şehitlik mertebesine ulaşan bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi. Kutlamalar Atatürk Meydanı'nda yapılan tören geçişiyle sona erdi.

KIRKLARELİ'NDE TÖREN ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ MEYDANI'NDA

Kırklareli'nde ise kutlamaların adresi Özgürlük ve Demokrasi Meydanı oldu. Kırklareli Valisi Birol Ekici, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, askeri araç ile vatandaşları selamladı. Törende konuşan Vali Ekici, "Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutluyoruz. Gelecek yıl Cumhuriyetimiz bir asrı doldurmuş olacak. Bu gurur, hepimizin göğsünü kabartıyor. Bilindiği üzere, Cumhuriyetimiz 29 Ekim 1923 tarihinde 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ifadeleriyle ilan edilmiştir. Halkımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" dedi. Kutlamalar, okulların ve askeri birliklerin geçişinin ardından sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Mehmet YİRUN Olgay GÜLER Ünsal YÜCEL Şafak TAŞOYAR Uğur AKAGÜNDÜZ Abdullah YALÇIN

2022-10-29 15:33:58



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