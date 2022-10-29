Edirne'de 29 Ekim coşkusu; Edip Akbayram konser verdi, fener alayı düzenlendi



Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen Cumhuriyet'in 99'uncu yılı kutlamaları kapsamında sanatçı Edip Akbayram konser verdi. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ayrıca, Edirne Belediyesi tarafından fener alayı düzenlendi.

Edip Akbayram, Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen Cumhuriyet'in 99'uncu yıl kutlamaları kapsamında sahne aldı. Akbayram, 'Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz' parçasıyla başladığı konserinde daha sonra seyirciye seslendi. Zonguldak'taki konserini iptal eden Zonguldak Valisi'ne tepki gösteren Akbayram, kendisini kamuoyunun vicdanına sunduğunu belirtti. Zonguldak'taki konserde hem maden faciasında hayatını kaybedenleri hem de Cumhuriyet'in ilanını anacaklarını fakat, iptal edildiğini söyleyen Akbayram, şöyle konuştu:

"Bugün ben Zonguldak Ereğli'de olacaktım ve Ereğli konserinde bundan önce de yaşanan maden facialarını, maden katliamlarının sonuncusu olan ve 41 tane yurttaşımızın, maden emekçisinin hayatını kaybettiği yerde hem onları anacak hem onurumuz, geleceğimiz Cumhuriyet'imizi beraber anacaktık. Ama Vali konserimizi iptal etti. Sevgili Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan, 'Edip abi ne olur gel Edirne'ye' dedi. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Bugün en azından yine Cumhuriyet'imizi, hayatını kaybeden emek işçilerini, saygıyla, sevgiyle bir kez daha anıyorum, kederli ailelerine sabırlar diliyorum."

Akbayram daha sonra konserine söylediği türkülerle devam etti.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ayrıca, kentte Edirne Belediyesi tarafından fener alayı düzenlendi. Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilen yürüyüş Atatürk Anıtı'nda son buldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ

2022-10-29 23:25:01



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