Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.
Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri A.M. ve M.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. İki şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan güvenlik güçlerince 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi G.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-10-30 15:41:43
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