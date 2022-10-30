Yanan arı kovanlarını söndürmek isterken yaralandı



Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde elindeki tütsüyü düşürmesi sonucu çıkan yangında arı kovanlarını söndürmek isteyen İsmail Bilgin (69) yaralandı.

Olay, Aşağı Zaferiye Mahallesi´ndeki boş arazide meydana geldi. Bal üreticiliği yapan İsmail Bilgin, arı kovanlarını kontrol ettiği sırada elindeki tütsüyü düşürmesi sonucu yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede 60 kovana sıçradı. Kendi imkanları ile yangına müdahale eden Bilgin´in bacakları ile sırtında 2 ve 3´üncü derece yanıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İsmail Bilgin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi´nde tedavi altına alındı. Yangın, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü´ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu 60 arı kovanı kullanılmaz hale geldi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-10-30 18:22:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.