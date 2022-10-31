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'Kalbimiz aynı atıyor' projesinde önce arkadaşlarının, sonra köpeğin kalbini dinlediler  

DHA

'Kalbimiz aynı atıyor' projesinde önce arkadaşlarının, sonra köpeğin kalbini dinlediler  


Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde `Kalbimiz aynı atıyor´ projesi kapsamında ilkokul 4´üncü sınıf öğrencileri kendilerine verilen stetoskoplarla hem birbirlerinin hem de hayvanların kap atışlarını dinledi, doktorluk ve veteriner hekimliği mesleği hakkında bilgilendirildi. Prof. Dr. Alev Kaymaz, projenin amacının çocuklarda hayvan sevgisini uyandırmak ve hayvanlara karşı yaklaşımlarını pekiştirmek olduğunu söyledi.
Keşan Raşit Efendi İlkokulu´nda düzenlenen proje etkinliğine, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alev Kaymaz, Enez Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Faruk Ayakci, Proje Koordinatörü Ege Sakin, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda, Prof. Dr. Alev Kaymaz ve Dr. Faruk Ayakci, meslekleri hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Daha sonra öğrencilere stetoskop dağıtıldı. Öğrenciler, önce birbirlerinin daha sonra ise okula getirilen `Alf´ isimli köpeğin kalp atışlarını dinledi.
`ÇOCUKLARLA HAYVANLARIN UYUMLU YAŞAMALARINI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ´
Prof. Dr. Alev Kaymaz, projenin amacının çocuklarda hayvan sevgisini uyandırmak ve hayvanlara karşı yaklaşımlarını pekiştirmek olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Bu dünyada sadece kendilerinin değil, diğer canlılarla birlikte yaşadıklarını kendilerine ifade ederek, bunu anlamalarını sağlamak istedik. Hem kendilerini tanıyorlar hem de diğer canlıları tanıyarak daha barış içerisinde bir dünyaya ulaşmalarını temin etmek istiyoruz. Biz öğrencilere stetoskop vererek aslında diğer canlılarla kalbimizin aynı attığını, yaşamdan aynı şeyleri beklediğimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Çocuklar önce kendi kalplerini, sonra buraya getirmiş olduğumuz bir köpeğin kalbini dinleyerek aslında bu dünyada hep beraber yaşadığımızı hissettirmeye çalışıyoruz. Özellikle son zamanlarda sokak hayvanları ile ilgili çok büyük bir sıkıntı var. Bu hayvanların çocuklara, insanlara saldırdığında bahsediliyor. Aslında bir köpek durup dururken saldırmıyor. Şu an kısırlaştırmayı yeterince yapamadığımız için özellikle çocuklarla hayvanların uyumlu bir şekilde yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Onları arkadaş hissetmeleri çok güzel bir şey. Yurt dışında çocuklar hayvanlarla büyüyorlar ama bizde maalesef bundan uzaklaştırılmış durumdalar. Dolayısıyla bu ortamı yeniden inşa etmeye çalışıyoruz."
`AYNI SESLERİ DUYMAK ONLARI HEYECANLANDIRDI´
Dr. Faruk Ayakci ise "Hayvanların farklı bir türmüş, farklı bir canlıymış gibi değil aynı doğada, aynı habitatta yaşadığımız ortak canlılar olduğunu çocuklara öğretmek için bu etkinliği gerçekleştirdik. Önce çocuklar stetoskoplarla birbirlerinin kalbini dinledi, ondan sonra burada bir köpeğimizin kalbini dinlediler. Aynı sesleri duymak tabii ki onları heyecanlandırdı. Bekledikleri bir şey değildi. O farklılığı yaşadılar. O farkındalığı fark ettiler. İyi bir deneyim oldu çocuklar için" diye konuştu.
`ARADA BİR FARK OLMADIĞINI YAŞAYARAK, DENEYİMLEYEREK KAVRAMIŞ OLDULAR´
Proje Koordinatörü Ege Sakin de projenin amacının diğer türler ile uyumlu ve dengeli bir yaşam kavramını çocuklara aktarabilmek olduğunu belirterek, "Fizyolojik açıdan, yaşamsal açıdan diğer canlılarla aynı özelliklere sahip olduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz. Ancak doğru rol modellerle tanıştırarak çocuklarımızı mesleki tanıtımda yapıyoruz. Doktorluk ve veteriner hekimlik meslekleri hakkında bilgi veriyoruz ve onlara bir ufuk açıyoruz. Çalışmamızda bir doktor ve bir veteriner hekim bulunuyor. Veteriner hekim, doktor kimdir, ne iş yapar, nasıl olunur bunları anlatıyorlar. Her iki mesleği de sembolize eden stetoskopları çocuklara hediye ediyoruz. Bunu hediye etmemizin nedeni, elinde bulunması ve hayatında bir yerinin bulunması. Belki de ileride bu çocukların arasından ülkemizin doktorları ve veteriner hekimleri çıkacak. Bugün gayet eğlenceli oldu. Çocuklarımıza stetoskoplarını dağıttık. Birbirlerinin kalp atışlarını dinlediler. Ardından da köpeğin kalp atışlarını dinlediklerinde arada bir fark olmadığını yaşayarak, deneyimleyerek kavramış oldular" ifadelerini kullandı.
Etkinlik sonunda Belediye Başkanı Helvacıoğlu, Prof. Dr. Alev Kaymaz, Dr. Faruk Ayakci ve Proje Koordinatörü Ege Sakin´e plaket takdim etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2022-10-31 13:05:56

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