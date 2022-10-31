Birlikte yaşayıp ayrıldığı kadını bıçaklayan şüpheli tutuklandı



Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)EDİRNE'de, bir süre beraber yaşadıktan sonra ayrıldığı 2 çocuk annesi Cansu A.'yı (32) çay bahçesinde bıçakla yaralayan Eniz Demirci ( 57), 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Edirne'de yaşayan 6 çocuk babası Eniz Demirci, bir süre ilişki yaşayıp ayrıldığı Cansu A.'yı iddiaya göre dün takibe adlı ve Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan Polis Parkı'na geldiği sırada yanına gelip konuşmak istediğini söyledi. İkili arasında konuşma tartışmaya döndü ve Eniz Demirci, Cansu A.'yı 10 yaşındaki oğlunun gözleri önünde yere yatırıp boğazından bıçaklayarak yaraladı. Cansu A.'nın çığlık seslerini duyanlar, olay yerine koşarak Eniz Demirci'ye müdahale etti ve etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Cansu A.'ya ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunmayan Cansu A.'nın tedavisi sürüyor.

Olay yerinde polis tarafından gözaltına alınan Eniz Demirci, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Demirci, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2022-10-31 16:56:46



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