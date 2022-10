Veysel Eroğlu: Edirne'de çiftçinin cebine her yıl 1 milyar 677 milyon TL giriyor

Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve eski Tarım ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Edirne'ye 38 baraj ve gölet inşa edildiğini belirterek, "Ayrıca 3 baraj ve 1 gölet inşa ediliyor. 114 dere ıslah etmişiz. Burada topraklar sulanmıyordu. Biz her tarafı baraj ve göletlerle sulamaya başladık. 1 milyar 677 milyon TL her yıl buradaki çiftçinin cebine para giriyor" dedi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve eski Tarım ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi. Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret eden Eroğlu'na AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, AK Parti İl Başkanı Belgin İba da eşlik etti. Ziyarette Süloğlu ilçesi Akardere köyü muhtarı İlhan Sürgülü, bakanlığın desteğiyle, köyünde ekimi gerçekleştirilen 610 dönüm ceviz ağacında yetişen cevizleri Eroğlu'na ikram etti.

ŞEHİT DEDESİ İÇİN DUA OKUDU

Eroğlu, daha sonra Eski Cami'de öğle namazını kılıp, hayatını kaybeden Edirne Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı Cemil Güler'in cenaze namazına katıldı. Güler ailesine başsağlığı dileyen Eroğlu, ardından Edirne Askeri Hastane Şehitliği'ne geçti. Eroğlu, şehitlikte dedesi Topçu Er Hacı Hasanzade Mehmet Efendi'nin de kabrinde, dedesi ve tüm şehitler için dua okudu. Tarihi hastanenin kalıntılarını inceleyip bilgi alan Eroğlu, ayrıca Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından restorasyonu gerçekleştirilen eski piyade kışlası giriş kapısındaki çalışmaları gözlemledi.

'HÜKÜMETİMİZ 25 MİLYAR TL YATIRIM YAPTI'

AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Eroğlu, partisinin Edirne'ye önem verdiğini belirterek, "Şu ana kadar hükümetimiz Edirne'ye, özel idare hariç geçen yıl sonu itibarıyla 25 milyar TL yatırım yaptı. Bu, Edirne'de görülmemiş bir şeydir. Edirne'ye 38 baraj ve gölet inşa edildi. Ayrıca 3 baraj ve 1 gölet inşa ediliyor. 114 dere ıslah etmişiz. Burada topraklar sulanmıyordu. Biz her tarafı baraj ve göletlerle sulamaya başladık. 1 milyar 677 milyon TL her yıl buradaki çiftçinin cebine para giriyor. Çiftçimiz daha da zenginleşti. 28 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Şimdi bunlar orman oldu. Özellikle gelir getirici ormanlar kurduk. Ceviz konusunda esamesi okunmazdı, şimdi Edirne cevizle anılıyor" dedi.

Veysel Eroğlu, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan'ı da makamında ziyaret edip kentten ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)

