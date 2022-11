Bakan Karaismailoğlu: Demir yolundaki kapasiteyi artırmamız gerek

Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Hristo Aleksiev ile bir araya geldi. Karaismailoğlu, Avrupa'ya açılan sınır kapılarındaki ihracat yoğunluğundan oluşan sorunları azaltmak için ilerleyen günlerde hem demir yolu hem deniz yolundaki geçişleri artıracaklarını belirterek, "Bu kapıların ve kara yolunun belli bir kapasitesi var. O kapasiteyi azaltmak ve sıkıntıları gidermek için demir yolundaki kapasiteyi oldukça artırmamız gerekiyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Hristo Aleksiev ile Edirne'de Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir araya geldi. Buluşmaya Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, bakan yardımcıları, ilgili kurum müdürlerinin de aralarında bulunduğu iki ülke heyeti de katıldı. Bulgar heyetinde ise Bakan Aleksiev'e Bulgaristan Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov ile bakan yardımcıları eşlik etti. Gümrüklerdeki ihracat yoğunluğundan oluşan kuyrukların azaltılması konusunun masaya yatırıldığı toplantı sonrası bakanlar Karaismailoğlu ile Aleksiev açıklama yaptı.

'DEMİR YOLLARINDAKİ GEÇİŞLERİ ARTIRACAĞIZ'

Gümrüklerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla yükün demir yolu ve deniz yoluna kaydırılmasının önemine değinen Bakan Karaismailoğlu, kapılardaki sorunların da böyle azalacağını belirtti. Özellikle son dönemde gümrüklerde yaşanan sorunların ortadan kaldırılması için Bulgaristanlı mevkidaşının çok önemli katkıları olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Geçtiğimiz günlerde kapılardaki uzun kuyruklar onların özverili çalışması neticesinde bugün çok azalmış durumda ama tabi ki bu ihracatın artması nedeniyle buralara yük önümüzdeki günlerde çok daha fazla binecek. O yüzden hem kapılardaki kara yolundaki kapasitenin ve buradaki geçişlerinin hızlandırılması, kapasitenin artırılması için önemli görüşmeler yapıyoruz ve bunun yanında demir yolları vazgeçilmezimiz bizim. Sonuçta bu kapıların ve kara yolunun belli bir kapasitesi var. O kapasiteyi azaltmak ve oradaki sıkıntıları gidermek için demir yolundaki kapasiteyi oldukça artırmamız gerekiyor ve yükün demir yoluna kaydırılması önemli bir ölçüde en büyük gündemlerimizden bir tanesi. Hem Türk tarafı hem de Bulgar tarafı demir yolundaki kapasiteyi ve hızını artırmak için önemli görüşmeler yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde demir yollarındaki geçişleri çok çok daha fazla artıracağız" dedi.

Deniz yollarında Ro-Ro taşımacılığının da yükün azaltılması açısından önemli olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Bunun yanında deniz yolunda ve Ro-Ro taşımalarını da desteklememiz gerekiyor. O yüzden Burgaz, Varna ve Romanya bağlantılı Türkiye Ro-Ro seferlerimizi de geliştirmek için özellikle bakanlık olarak önemli politikalar gerçekleştiriyoruz. Ro-Ro'ya teşvikle ilgili yönetmelik çıkarmıştık inşallah hem ticaretimiz artacak hem kapılardaki sorunlarımız da azalacak" diye konuştu.

'TİCARETİ GELİŞTİRMEK İÇİN SÜREKLİ İSTİŞARE HALİNDE OLMAMIZ GEREKİYOR'

Bulgaristan'la iyi ilişkilerin ticarete de yansıdığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Bulgaristan çünkü Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı. Hem uzun yıllara dayanan dostluk ilişkilerimiz ticaretimize de yansımakta. O yüzden bu ticareti geliştirmek için sürekli istişare halinde olmamız gerekiyor. Ayrıca bununla birlikte Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan olarak hem bu özellikle demir yolu ağırlıklı taşımayı nasıl geliştirebiliriz? Onun yönünde de önemli çalışmalarımız var. Bu dörtlü toplantılarımıza önümüzdeki günlerde tekrar edeceğiz inşallah. O yüzden Türkiye'de hem artan ticaret hacimlerini çözüm bulmak hem de dostkardeş ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmek açısından bugünkü toplantı çok verimli geçti. İnşallah buradaki almış olduğumuz kararların süreçlerini takip açısından yakın zamanda tekrar bir araya geleceğiz. Ben de kendilerine bugün Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye tarafından misafir etmekten büyük bir memnuniyet duydum" dedi.

'DEMİR YOLU VE RO-RO'YU CİDDİ ŞEKİLDE KULLANMAYA KARAR VERDİK'

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Aleksiev de toplantıda özellikle TIR geçişlerinin hızlanması konusunu konuştuklarını kaydederek, "Siz de biliyorsunuz ki Covid salgını ve bu savaştan sonra bir ekonomik kriz var. Savaştan kaynaklı da birçok lojistiğin bizi tercih ettiğini biliyorsunuz. Bu kadar yoğun trafiğin akımını daha da kolaylaştırmak için sadece kara yollarının yetmeyeceğini, devlet demir yollarının ayrıca da deniz yollarının da bu trafiğe katılmasına karar verdik. Geçen yıl ekim ayından bu yılın ekim ayına kadar 100 binin üzerinde TIR geçişi oldu. Doğal olarak bu kadar büyük bir akım her iki ülkenin çalışanları tarafından işlem gördü. Hepimiz biliyoruz ki Asya'dan Avrupa'ya bu TIR akımını sağlamaya devam edeceğiz ve bununla ilgili de önlem almamız gerekiyor. O yüzden demir yollarını ve Ro-Ro'yu ciddi bir şekilde kullanmaya karar verdik" diye konuştu.

Alternatif demir yolu gümrüğünün açılması gerektiğine de vurgu yapan Aleksiev, "Biz biliyoruz ki Bulgaristan'daki taşımacılar TIR'larının demir yollarından geçmesini onaylıyor. Biz de yine demir yollarının Türkiye tarafında da bu şekilde kullanılmasının ve insanlara normal kara yollarını bırakıp demir yollarından yüklerin geçmesini onaylıyoruz. İkinci noktada da şunu konuştuk; Hamzabeyli'nin karşısı olan Lesovo ve Yanbol'da demir yolları yaparak bu trafiğin oradan da akışını sağlamak istiyoruz. Şu anki var olan demir yolları dolu gözüküyor. O nedenle bizim alternatif olarak mutlaka yeni bir demir yolları gümrüğü açtırmamız gerekiyor. Demir yollarını aktifleştirdikten sonra Ro-Ro'yu BurgazKarasu olarak aktif hale getirmeyi konuştuk. Doğal olarak bu önlemleri aldık ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ

