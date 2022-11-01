Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik eş zamanlı düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik 8 adreste operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 1 kilo 957 gram esrar, 0,62 gram metamfetamin, 1 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Uyuşturucuların kavanoz, gözlük kabı ve sakız kutusu gibi eşyalara saklandığı görüldü. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2022-11-01 16:10:05
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.