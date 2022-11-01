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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu: Demir yolundaki kapasiteyi artırmamız gerek (2)

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Demir yolundaki kapasiteyi artırmamız gerek (2)


'EDİRNE'DE DEVAM EDEN 3 PROJEMİZ VAR'
Ulaştırma  ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kapıkule'deki toplantının ardından Edirne'de Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nün şantiyesini gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Edirne'de devam eden projelere değinen Karaismailoğlu, "Edirne'de devam eden 3 önemli projemiz var. TEM Edirne-Karaağaç bağlantı yolu, Edirne-Kırklareli bölünmüş yol yapım tamamlama işi ve tarihi Uzunköprü´nün restorasyon çalışması, devam eden kara yolu projelerimiz arasında yer alıyor. TEM Edirne Karaağaç bağlantı yolu projesi ile Pazarkule Sınır Kapısı'ndan direkt olarak TEM otoyoluna yüksek standartlı yol ile bağlantı yapıyoruz. Proje kapsamında oluşturulacak Gazimihal, Yıldırım Beyazıt ve K4 Fuar kavşakları ile Edirne'nin batısındaki yeni yerleşim alanlarının çevre otoyoluna ve şehir içine ulaşımları güvenli bir şekilde sağlanacak. Ayrıca Edirne civarındaki sanayi tesislerine ulaşım imkanları kolaylaşacak. Projenin tamamlanması ile Karaağaç-Edirne arasındaki tarihi köprüler üzerinden geçişine izin verilmeyen ağır taşıt trafiği proje güzergahından sağlanacak. Böylece hem tarihi köprülerimiz korunacak hem de yük taşımacılığı kesintisiz sürecek" dedi.
EDİRNE-KIRKLARELİ YOLU
Edirne-Kırklareli bölünmüş yol yapımının da 32 kilometrelik kısmının tamamlandığını belirten Karaismailoğlu, "Toplam 47,5 kilometrelik hattın 32 kilometrelik bölümü yapıldı hatta 15,5 kilometrelik kesimde bitümlü sıcak kaplamalı çalışmalar devam ediyor. Bu yıl tamamlanan 4 kilometrelik kesimle birlikte, 32 kilometrelik kesimde İnece, Dolapdere, Bostanlı, Akardere, Hasköy, Sazlıdere köprülerini tamamladık. 2 milyar 50 milyon lira bedelli projede bugüne kadar yüzde 35 oranında ilerleme kaydettik" diye konuştu. 
'UZUNKÖPRÜ'YÜ 2024'TE BİTİRMEYİ ÖNGÖRÜYORUZ'
Restorasyonu devam eden tarihi Uzunköprü'de de çalışmaların sürdüğünü kaydeden Karaismailoğlu, "1392 metrelik köprümüzdeki faaliyetlerimiz kapsamında; 2021 yılında köprü trafiğe kapattık ve 22 kemerde kazı, iskele kurulması, beton eklentilerin sökümü çalışmalarına başladık. Bu yıl da 60 kemerde çalışma yapıyoruz. 38 milyon 800 bin lira bedelli projemizi 2024´ün Mayıs ayında tamamlamayı öngörüyoruz. Proje ile tarihi Uzunköprü'müzün, bu tescilli kültür varlığımızın, kısacası ortak mirasımızın korunmasını amaçlıyoruz. Köprüdeki hasarları geleneksel ve çağdaş tekniklerle tamir ediyoruz. Özgün dokusuna sadık kalarak sürdürdüğümüz restorasyon tamamlandığında tarihi köprümüzü gelecek nesillere sunacağız" dedi. 
Bakan Karaismailoğlu ayrıca Karayolları envanterinde bulunan 64 tarihi köprüde restorasyon çalışmalarının da sürdüğünü aktardı. Karaismailoğlu, "Bizler Ata´sına, geleneğine, tarihine sahip çıkmanın ne denli önemli olduğunu biliyoruz. Geçmişe sahip çıkmayanın geleceği de olmaz; anlıyoruz. Bu nedenle sadece yeni projelerle Türkiye´yi küresel lojistik bir süper güce dönüştürmek için çalışmıyoruz, ata yadigarı eserlerimizin, yarınlara ulaşmasını en değerli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bunun için de canla başla çalışıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-11-01 17:45:33

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