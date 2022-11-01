Çaldığı kapıyı sırtında taşırken polise yakalandı, tutuklandı



Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde, bir evden çaldığı 2.5 metre uzunluğundaki PVC kapıyı, sokakta sırtında taşırken polis ekiplerinin şüphesi üzerine yakalanarak, gözaltına alınan ve çok sayıda suçtan kaydı bulunan S.G. (16), tutuklandı.

Olay, İspat Cami Mahallesi Tahta Cami Sokak´ta meydana geldi. Devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan çok sayıda suçtan kaydı bulunan S.G.´yi sokakta 2.5 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğindeki PVC kapıyı sırtında taşırken gördü. Durumundan şüphelenilen S.G. polis ekiplerince durduruldu. Bu sırada olay yerine koşarak gelen E.A. ise kapının kendi evinden çalındığını söyleyerek, şikayetçi oldu. Polis, S.G.'yi gözaltına aldı. Kapı ise sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-11-01 18:55:35



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