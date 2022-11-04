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Edirne'de göreve yeni başlayan Yunus polislerinden gösteri

DHA

Edirne'de göreve yeni başlayan Yunus polislerinden gösteri


Olgay GÜLER/EDİRNE,(DHA)EDİRNE Emniyet Müdürlüğü'nde 12 polis memurundan oluşan motosikletli Yunus Timi, 5 haftalık eğitimin ardından görevlerine başladı. Tarihi Sarayiçi'nde, aldıkları eğitimleri sergileyen polislerin gösterisi beğeni topladı. İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, "Yunus polislerimiz çok iyi görev yapıyorlar. Hepimizin bildiği gibi halkın da gözünde çok iyi bir yerdeler, hepsi canla başla çalışıyor" dedi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan, 4'ü kadın 8'i erkek 12 polis memuru, fiziki ve psikolojik sınavlardan geçerek motosikletli Yunus Timi'ne seçildi. 5 hafta boyuna uzman kişilerden eğitim alan polisler, bugün görevlerine başladı. Yunus Timi, göreve başlamadan önce Edirne'nin Tarihi Sarayiçi yarımadasında, trafiğe kapalı alanda gösteri sürüşü yaptı. Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar da motosikletiyle geldi. Alçalar'a, Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç ve müdür yardımcıları da eşlik etti.
'HEPSİ BİRER YUNUS POLİSİ OLDU'
Yaklaşık yarım saatlik performans sergileyen ekiplerin gösterisi büyük beğeni topladı. Yeni göreve başlayan memurlara başarı dileyen Alçalar, "Sizlerin de gördüğü gibi burada kadroda çalışan polis memurlarından seçtiğimiz 8'i erkek 4'ü kadın 12 polis memuru çeşitli sınavlardan, testlerden geçerek bu kursa katıldılar. Hem fiziki hem de psikolojik testlerden geçtiler. Burada 5 hafta uzman eğiticiler tarafından kurs gördüler. Bu 5 hafta sonunda eğitimlerini başarıyla tamamladılar ve hepsi birer Yunus polisi oldular. Bizim Edirne Emniyet Müdürlüğümüzde çalışan 16 tane Yunus polisimiz vardı. 6 tane yeni Yunus polisimizle beraber Edirne'de bu sayı 22'ye ulaştı. Kalan 6 tanesi de Keşan'da görevli arkadaşlarımız, onlar da Keşan'a gidip orada görev yapacaklar" diye konuştu. 
'GÖREVLERİNİ ÇOK İYİ YAPACAKLARINA EMİNİM'
Polisin iki görevi olduğunu vurgulayan Alçalar, "Hepinizin bildiği gibi polisin görevi iki çeşittir; birisi önleme görevi, suçu işlenmeden önce görev yaparlar. Diğeri adli görevidir, suç işlendikten sonra suçluları yakalarlar. Bu iki anlamda da Yunus polislerimiz çok iyi görev yapıyorlar. Hepimizin bildiği gibi halkın da gözünde çok iyi bir yerdeler, hepsi canla başla çalışıyor. Bu iki görevi de çok iyi yapacaklarına eminim. Yeni arkadaşlarımıza ve daha önceki arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Allah kaza bela vermesin" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2022-11-04 12:40:07

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