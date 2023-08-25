Edirne'nin 'filozof hurdacısı' 80'li yaşlarda arkeolog olacak

7 Şurada Paylaş!







Hem okuyorum hem de hurdacılığa devam ediyorum. Tarih bölümünü okurken 'bilge amca' lakabı takmışlardı. Beni tanıyanlar ise 'filozof hurdacı' diye lakap taktılar. Bundan gocunmuyorum, hoşuma da gidiyor. Yaptığım işi de helal para kazanmak olarak görüyorum."

8 Şurada Paylaş!







Üniversite sınavına Millet Kıraathanesi'nde ve evde çalışarak hazırlandığını dile getiren Kılıç evde küçük torunları olduğu için çoğu zaman gece yarısından sonra ders çalıştığını dile getirdi.

9 Şurada Paylaş!







Günde en az 100 sayfa kitap okuduğunu aktaran Kılıç, "Gençlere tavsiyem 'İlim Çin'de de olsa arayınız' demiş Peygamberimiz. Ama Çin'e gitmeye gerek yok her yer, çöpler dahi kitap dolu. 157 kilogram kitap götürdüm hurdacıya onların içerisinden ayırdığım kitaplarla çalıştım ve üniversiteyi kazandım" diye konuştu. Kılıç, arkeoloji bölümünü tamamladıktan sonra bu alanda yüksek lisans yapmayı amaçladığını belirtti.

Şurada Paylaş! facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy

Yazı Boyutu Küçük Normal Orta Büyük Ekstra Büyük

Ana Sayfa

Yazı Boyutu

Paylaş

Kaydet