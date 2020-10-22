Edirne'nin ilk kürek sporcuları Meriç Nehri'nde antrenman yaptı

AA

TED Edirne Koleji Kürek Takımı sporcuları, teknelerini nehre indirerek Meriç Köprüsü civarında yaklaşık 1 saat kürek çekti.Antrenör Yalçın Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Meriç'in kürek sporuna çok uygun olduğunu söyledi.

Meriç Nehri'nde ilk antrenmanı gerçekleştirdiklerini belirten Özcan, "Bu sporun Meriç'te yapılabildiğini gösterdik. İlk defa bir lise kulübü Türk kürek sporu tarihinde kendi federe kulübünü kurmak için adımlarını attı." dedi.

Özcan, kentte ilk kürek kulübünü kurmanın sevincini yaşadıklarını dile getirerek, hedeflerinin milli sporcular yetiştirmek olduğunu vurguladı

.- "Nehirler doğal parkur"

Edirne'nin nehirlerinin kürek sporu için doğal parkur oluşturduğunu aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"Gençleri bu spora yönlendirerek, kürek sporunun Edirne'de gelişmesini istiyoruz. Önemli bir olimpik spor. Hızlıca altyapısını kurup gençleri bu sporla buluşturmak istiyoruz. Türkiye'de gitgide popüler olan bir spor. Avrupa'da ve dünyada başarılı sporcularımız boy göstermeye başladı. Edirne, Türkiye'de kürek sporunun merkezi olabilir, bu potansiyele sahip. Sadece tesisleşme ve yatırım gerekiyor. Edirne Valiliği ile görüşmeler yapılıyor. Kürek sporunun Edirne'de gelişerek uluslararası boyuta taşınacağını düşünüyorum."

Antrenmanı Edirne Valisi Ekrem Canalp, TED Edirne Koleji kurucusu Nesim İba, okul müdürleri Arzu Aydın ve Kaan Sezgin de izledi.