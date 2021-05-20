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Edirne, randevu kapasitesi ve ikna ekipleri sayesinde aşılamadaki başarısını sürdürüyor

Kovid-19 aşısı aşılama oranının nüfusa oranla en fazla olduğu kentler arasında ilk sıralarda yer alan Edirne bu başarısını sürdürmekte kararlı.

Edirne, randevu kapasitesi ve ikna ekipleri sayesinde aşılamadaki başarısını sürdürüyor
AA

Kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede toplumsal bağışıklığın kazanılması ve hastalığın önlenmesinde en önemli silah olan Kovid-19 aşısı, sağlık merkezlerinde yapılırken diğer yandan İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan Aşı Çağrı Merkezi'nde aşı tereddüdü olan vatandaşlar bilgilendirilip aşı olmaları sağlanıyor.

Edirne'de 126 bin 968'i birinci doz, 98 bin 400'ü ikinci doz olmak üzere 225 bin 368 doz aşı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım, AA muhabirine, kentte aşı çalışmalarının iyi ilerlediğini söyledi.

Aşılama faaliyetinin başladığı ilk günden bu yana yüksek bir aşılama oranı yakaladıklarına dikkati çeken Yıldırım, "Randevu kapasitemiz yüksek. Vatandaşlarımız randevularını alıp gece 24.00'e kadar aşılarını yaptırabilirler. Edirne zaten bu konuda en önde olan illerden biri. Eğer vatandaşlarımız randevularını hızlı şekilde alırlarsa biz daha hızlı şekilde kendilerini aşılayıp bu oranları yükselteceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Yıldırım, aşı ikna ve bilgilendirme ekiplerinin telefon aracılığıyla binlerce görüşme yaptığını ifade etti.

Yapılan bilgilendirme çalışmalarının karşılığını aldıklarını ve aşı tereddüdü yaşayan vatandaşların aşılarını olduklarını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Aşı ikna ekibimizin çalışmalarının çok faydasını gördük. Özellikle hastanelerimizde yüksek kapasiteli randevu açmamız, aşı randevusu alamayan vatandaşlarımızı köylere giderek evlerinde aşılamamız, aşı ikna ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, hızlı aşılamada Türkiye'de en iyi illerden birisiyiz. Böyle kalmaya devam etmek istiyoruz.

Hızlı bir şekilde vatandaşlarımızı aşılayarak Kovid-19'a karşı en büyük silahımızı hızlı bir şekilde kullanmak istiyoruz."

Yıldırım, yaş sınırı olmadan tüm ilköğretim öğretmenleri, 40 yaş üstü branş öğretmenleri ve okul çalışanlarının da aşı takvimine eklendiğini, kentte görev yapan öğretmenlerin hızlı bir şekilde randevularını alarak aşı olmaya geldiklerini sözlerine ekledi.

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