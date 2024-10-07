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        Edirne Valisi Sezer, Arda ve Meriç nehirlerinde kürek çekti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Arda ve Meriç nehirlerinde düzenlenen kano etkinliğine katıldı. Vali Sezer, Meriç Köprüsü yakınlarında son bulan turda Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç ile aynı kanoda kürek çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 11:28 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:28
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        Edirne Valisi Sezer kürek çekti
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Arda ve Meriç nehirlerinde düzenlenen kano etkinliğine katıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) tarafından gerçekleştirilen etkinlik Arda Nehri'nde başladı.

        Vali Sezer, Meriç Köprüsü yakınlarında son bulan turda Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç ile aynı kanoda kürek çekti. Sezer, ilk kez katıldığı kano etkinliğinde özçekim de yaptı.

        Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinin kürek ve kano başta olmak üzere su sporları alanında önemli bir merkez olması hedefleniyor.

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