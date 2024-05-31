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        Haberler Gündem 3. Sayfa Edirne’de mahkum ve gardiyanlar hastanelik oldu

        Edirne’de mahkum ve gardiyanlar hastanelik oldu

        Edirne'de açık cezaevinde yedikleri yemekten zehirlenen aralarında gardiyanların da olduğu yaklaşık 108 tutuklu ve hükümlü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 01:03 Güncelleme: 31.05.2024 - 01:03
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        Mahkum ve gardiyanlar hastanelik oldu
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        Edirne Açık Ceza ve İnfaz Kurumu’nda yedikleri yemekten zehirlenen yaklaşık 108 mahkum ve gardiyan hastanelere kaldırıldı.

        Edinilen bilgiye göre, akşam yemeğinde kuru fasulye, pilav ve cacık yemeği tüketen tutuklu ve hükümlülerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri başladı.

        Bunun üzerine cezaevi yetkilileri, sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla cezaevine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırılan yaklaşık 108 tutuklu ve hükümlü ile gardiyanlara acil servislerde serum tedavisi uygulandı. Tutuklu ve hükümlülerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Tedavileri tamamlanan mahkumlar yeniden cezaevine götürüldü.

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