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        Haberler Gündem Edirne’de Roma dönemine ait 14 gözyaşı şişesi ele geçirildi

        Edirne’de Roma dönemine ait 14 gözyaşı şişesi ele geçirildi

        Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde Roma dönemine ait olduğu öğrenilen 14 gözyaşı şişesi ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 19:41 Güncelleme: 19.03.2024 - 19:41
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        Roma dönemini ait! Durdurulan araçtan tam 14 gözyaşı şişesi çıktı
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        Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yaptığı denetimlerde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu öğrenilen 14 cam gözyaşı şişesi ve 3 define arama cihazı bulundu. Ele geçirilen Roma dönemine ait 14 tarihi obje ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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