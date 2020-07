Edirnekapı Şehitliği'nde bayram arifesinde kabir ziyareti - İSTANBUL

AA

Şehit yakınları ve vatandaşlar, Kurban Bayramı dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlerin kabri başında dua eden vatandaşlar, çiçek bırakıp, suladıkları mezarların bakımını yaptı.Şehit aileleri, evlatlarının mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu. Bazı aileler, mezar taşındaki şehit fotoğrafını yeniledi. Bazı ailelerin ise şehitlerinin mezarı başında gözyaşı döktüğü görüldü.- "Üç yıldır bizim için bayram çok acı geçiyor"Şehit babası Kani Güral, evladı Halil İbrahim Güral'ın 2017 yılında Kurban Bayramı'nda Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olduğunu söyledi.Oğluna bayram ziyaretinde bulunduklarını belirten Güral, "Üç yıldır bizim için bayram çok acı geçiyor. Evlat acısı çok zor. Annemi, babamı, kardeşlerimi unutturdu bana. Her bayram, her cuma gelirim. Keşke imkan olsa da evladımın yanında yatsam. Yapacak, diyecek hiçbir şey bulamıyorum." dedi.Sevim Kahyeoğlu da 1995 yılında Tunceli'de şehit olan komşusunun oğlu Jan.Kom.Er Enver Yorulmaz'ı ziyaret ettiğini anlattı.Şehit Yorulmaz'ı evladından ayırmadığını, 25 yıldır her sene şehitliğe geldiğini dile getiren Kahyeoğlu, "Sırf onun için gelmiyorum, hepsi için geliyorum. Buraya gelmeden hiç rahat edemiyorum." ifadesini kullandı.- "O gittikten sonra bize bayram olmadı"Oğlu Piy.Kom.Er Ertan Kolay'ın 1995 yılında Kuzey Irak'ta şehit olduğunu belirten Niyazi Kolay ise kendilerinin canının yandığını, başkalarının canının yanmaması için dua ettiklerini dile getirdi.Konuşması sırasında duygulanan Kolay, "O gittikten sonra bize bayram olmadı." dedi.Kolay, devletini, milletini ve bayrağını sevdiğini, sancağa sonuna kadar sahip çıkacaklarını sözlerine ekledi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezarlık girişinde vatandaşlara şeker, lokum, su ve kolonya ile dezenfektan dağıttı.