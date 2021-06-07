Edirneli doğaseverler

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AA

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle uzun bir süredir etkinliklerini gerçekleştiremeyen doğaseverler, normalleşmeyle birlikte Bulgaristan sınırındaki Balkan köylerinde yürüdü.

Edirne'nin Bulgaristan sınırında yer alan Lalapaşa ilçesinin Hamzabeyli-Çallıdere-Küçünlü rotasında 15 kilometrelik parkuru yürüyen Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyeleri, yeşil doğayla buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

EDOSK Başkanı Fatih Altun, yaptığı yazılı açıklamada, kademeli normalleşmeyle birlikte yürüyüş etkinliklerine başladıklarını belirtti.

Yaz sezonunun ilk yürüyüşünü güzel bir şekilde gerçekleştirdiklerini aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Tedbirler nedeniyle uzun bir süredir etkinliklerimizi yapamıyorduk. Normalleşmeyle birlikte biz de doğaya çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaz sezonunun ilk etkinliğini kentin oksijen deposu olan Balkan köylerine yaptık. Önümüzdeki haftalarda doğayla buluşmaya devam edeceğiz. Bir an önce tam olarak normal hayata dönmeyi ve doğada daha çok yürüyüş yapmayı umut ediyoruz."