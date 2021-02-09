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Edirneli gelin ve görümce salgın döneminde sigarayı bıraktı

Edirne'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma riskini artırdığını öğrendikleri sigarayı bırakan gelin görümce güzellik salonu işletmecisi Ayşe ve Aysun Pekgönenç, tiryaki müşterilerine de sigarayı bıraktırmak için çaba sarf ediyor.

Edirneli gelin ve görümce salgın döneminde sigarayı bıraktı
AA

Ayşe ve Aysun Pekgönenç, hem kamu spotlarından hem de doktorlardan, sigara içenlerin Kovid-19 hastalığına yakalanma riskinin daha fazla olduğunu öğrenir öğrenmez tütün bağımlıklarından vazgeçemeye karar verdi.

Sigara bağımlılığından kurtulmak için birbirlerini motive ederek destek olan gelin görümce, bir yıldır alışkanlıklarını terk etti.

Sigarayı bırakmalarının ardından daha konforlu bir yaşam sürdüklerini anlayan Ayşe ve Aysun Pekgönenç, güzellik salonuna gelen müşterilerinden tiryaki olanlara sigarayı bırakmaları konusunda telkinde bulunmaya başladı.

- Salgın sigarayı bırakmalarını tetikledi

Ayşe Pekgönenç (35),AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl bıraktığı sigarayı 15 yıl kullandığını anlattı.

Sigarayı bırakmasında koronavirüse yakalanma korkusunun ağır bastığını belirten Ayşe Pekgönenç, "Bilim Kurulu'nun açıklamaları, sigara içenlerin koronavirüse karşı 14 kat daha korumasız olduğunun belirtilmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın sigarayı bıraktırma konusunda yaptığı çalışmalar ve kamu spotları sigarayı bırakmam konusunda etkili oldu." diye konuştu.

Sigarayı bırakmasına en çok 7 yaşındaki çocuğunun sevindiğini ifade eden Ayşe Pekgönenç, sigarayı bırakmasının ardından bünyesinin güçlendiğini hissettiğini kaydetti.

Tiryaki olan eşi ve güzellik salonuna gelen müşterilerinin de bağımlıklarından vazgeçmeleri için yoğun çaba sarf ettiğini belirten Ayşe Pekgönenç, "Gelin-görümce birlikte çalışıyoruz. Bu süreçte ikimiz de sigarayı bıraktık. Salonumuza gelen müşterilere 'sen de bırak, yapabilirsin' diyerek örnek olmaya çalışıyoruz." dedi.

- "İsteyen herkes başarabilir"

Aysun Pekgönenç (42) de sigaraya üniversite yıllarında çevresindekilerden etkilenerek başladığını anlattı.

O dönemde sigaranın zararları konusunda yayınların olmadığını anlatan Pekgönenç, son dönemde tütünle mücadele kampanyalarından etkilendiğini söyledi.

Sigaranın sadece maddi olarak değil insanın görünüşüne de zarar verdiğini ifade eden Pekgönenç, şöyle devam etti:

"Cildimde gözenek genişlemeleri ve elimde sarı lekeler oluşmuştu. Cildimde kahverengi lekelenmeler oldu, doktorum sigaradan dolayı olabileceğini söyledi. Sigarayı bir yıl önce bıraktım. Bu sorunlarım ortadan kalktı. Çok rahat nefes alıyorum. Rahat uyuyamıyordum. Yüksek yastık kullanıyordum sürekli rahat nefes alabilmek için şimdi bunların hiçbirini yaşamıyorum.

Salgın süreci de çok ciddi bir süreç ve bu konuda çok bilgilendirildik. Bunu bırakmak istedik ve çok şükür başardık. 20 yıl geriye baktığımda, bunları bilseydim kesinlikle başlamazdım. İçenlere de bırakmalarını tavsiye ediyorum. Yaşamayı ve ailelerini seviyorlarsa, rahat nefes almanın keyfine varmak istiyorlarsa sigarayı bıraksınlar. İsteyen herkes başarabilir."

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