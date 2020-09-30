AA

Şekerlemeci Arif Meriç, salgın döneminde vatandaşlara hem uyarı hem de moral olması için şarkı sözleri yazdı, Edirneli müzisyenler de bestesini yaptı.

Müzisyenler şekerlemeci dükkanında şarkıyı seslendirirken bu sırada çevreden geçen vatandaşlar da ilgi göstererek telefonlarıyla müzisyenleri görüntüledi.

Arif Meriç, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın büyük bir felaketin içerisinden geçtiğini söyledi.

Salgın döneminde insanların moralinin sıfıra indiğini belirten Meriç, "Moral diye bir şey kalmadı insanlarda. Öyle bir şey yapalım ki dedik, Edirne'nin tarihi efsanesi Babafingo'yu da anlatan şarkı besteledik. Babafingo'ya maskeyi taktık, mesafeyi koruduk ve ellerini yıkadık. Bir mesaj verdik şarkımızda." dedi.

Meriç, Babafingo efsanesini de şarkıda anlattıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Babafingo'nun yedikleri fındık, fıstık, ceviz ve bal. Böyle beslemiş kendini, yaşamış. İnsanın güzel şeylere ihtiyacı vardır. Biz de mesajımızı bütün dünyaya böyle veriyoruz. Eğer hayatı yaşamak istiyorsak maskeyi takacağız, mesafeyi koruyacağız ve elimizi yıkayıp, hayatımızı böyle tarihi şahsiyetlerle birleştirip hem güleceğiz hem de hayatımıza devam edeceğiz."