Edirneli ressam, 91 yaşında koronavirüsü yendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Edirneli ressam, 91 yaşında koronavirüsü yendi

Edirne'de, yaptığı resimler ve çektiği fotoğraflarla kent tarihi ve doğal güzelliklerini ölümsüzleştiren Ressam Tayyip Yılmaz(91),koronavirüsü yenerek taburcu oldu. Yılmaz'ın oğlu Prof.Dr. Ahmet Yılmaz ise babasının sağlığına kavuşmasını, "Babamız Tayyip Yılmaz'ın, Covid -19 pnömonisi ile pandemi 3 servisine yatırdıktan 16 gün sonra eve çıkarmanın sevinci içerisindeyiz" dedi.

Edirneli ressam, 91 yaşında koronavirüsü yendi

Edirne'nin kent belleğine yaptığı resimler ve çektiği fotoğraflarla sayısız eser bırakan ressam Tayyip Yılmaz'a yaklaşık 20 gün koronavirüs teşhisi konuldu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde pandemi servisine yatırılarak tedavi altına alınan Yılmaz, 16 günlük sağlık savaşını kazandı. Yılmaz'ın taburcu olduğu haberini ise oğlu Prof.Dr. Ahmet Yılmaz duyurdu.

Babasının hastalık sürecinde sağlık ordusunun nasıl bir savaş verdiğine tanık olduklarını söyleyen Prof.Dr. Yılmaz, "Sevgili babamız Tayyip Yılmaz'ın, Covid-19 pnömonisi ile pandemi 3 servisine yatırdıktan 16 gün sonra eve çıkarmanın sevinci içerisindeyiz. Bu süreçte sağlık ordusunun, cephede nasıl bir savaş verdiğinin bire bir tanığı olduk" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı'ndan ortak açıklama
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı'ndan ortak ...
Son dakika haberi: Şırınga çikolatadan ölümde şoke eden ifade! - Haberler
GÜNDEMŞırınga çikolatadan ölümde şoke eden ifade!
Son dakika haberi: O profesöre soruşturma başlatıldı! - Haberler
GÜNDEMO profesöre soruşturma başlatıldı!
Ege Denizi'nde Girit Adası yakınlarında saat 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
GÜNDEMEge Denizi'nde deprem
Son dakika haberi: Ula Belediye Başkanı hayatını kaybetti - Haberler
GÜNDEMUla Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Hemşireye yönelik akılalmaz cezaya sert tepki! - Haberler
GÜNDEMHemşireye yönelik akılalmaz cezaya sert tepki!
MasterChef Mustafa kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mustafa Aydın hakkında
GÜNDEMMasterChef Mustafa kimdir?
Son dakika haberi: Lokantayı eğlence mekânına çevirdiler! - Haberler
GÜNDEMLokantayı eğlence mekânına çevirdiler!
Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? 2021 Kısa çalışma ödeneği bitiş tarihi
GÜNDEMKısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı?
Son dakika: Nikah öncesinde şoke eden görüntü! - Haberler
GÜNDEMNikah öncesinde şoke eden görüntü!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X