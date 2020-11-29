İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den 29 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar süren sokağa çıkma kısıtlaması doğrultusunda Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştirdi. Araçların teker teker durdurulup kontrol edildiği denetim de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlara tutanak tutuldu.

Kent merkezinde yerel halkın çoğunlukla kurallara uyduğu, alışveriş yapmak için Edirne’ye gelen ve geceyi Edirne’deki otellerde geçirmek isteyen Bulgaristanlı ve diğer ülke vatandaşlarının ise kısıtlamanın başladığı saatlerde Edirne sokaklarında araçlarıyla seyir halinde oldukları görüldü. Her yerin kapalı olduğunu gören turist vatandaşlar konakladıkları otellere geri döndü.