İlk kez bir dünya markası, sosyal medya hesabında bir Türk sanatçının fotoğrafını paylaştı. Dünyaca ünlü moda devi Moschino, 7 milyon takipçisine Naomi'nin ardından şarkıcı Edis’in fotoğrafıyla tanıtım yaptı.

Edis’in 29 Ekim’de Şişli’de verdiği Cumhuriyet Bayramı konserinin yankıları sürüyor. 25 bin kişilik izleyicisiyle konser alanında büyük bir şova imza atan pop starın sahnesi kadar kıyafetleri de büyük beğeni topladı.





Konsere özel olarak Erkan Altunay tarafından hazırlanan styling ile Moschino’nun özel kreasyonu tercih eden Edis, konseri kadar kıyafetleri ile de konuşuldu. Marka, 7 milyon takipçili resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Naomi Campbell ve Edis’in fotoğraflarını yayınladı. Böylece bir Türk pop starın dünyaca ünlü isimlerle yine dünyaca ünlü bir markanın resmi sosyal medya hesabından ilk kez fotografı yayınlandı.

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