Edis'ten doğum günü hediyesi

Edis’in hem sözü hem de müziğinde arkadaşlarıyla beraber imzası olan, aranjesi Zeki Arkun tarafından yapılan şarkı, Edis’in dinamik ve yenilikçi müzik tarzını bir kez daha ortaya koyuyor. 'Mayhoş', güçlü sözleri ve melodisiyle dinleyicilere duygu dolu bir müzik deneyimi sunuyor. Edis’in uzun zamandır yayınlanması beklenen şarkısını sürpriz biçimde paylaşması hayranlarıyla birlikte unutulmaz bir doğum günü kutlaması olarak değerlendirildi.