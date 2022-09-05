Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig
ABONE OL

Ediz Bahtiyaroğlu vefatının 10'uncu yılında unutulmadı

10 yıl önce kalp krizi sonucu vefat eden Ediz Bahtiyaroğlu, başta Eskişehirspor ve Fenerbahçe olmak üzere sosyal medyada çoğu kullanıcı tarafından anıldı

Ediz Bahtiyaroğlu vefatının 10'uncu yılında unutulmadı

5 Eylül 2012 yılında evinde kalp krizi geçirerek 26 yaşında vefat eden Eskişehirspor futbolcusu Ediz Bahtiyaroğlu unutulmuyor. Ankara Keçiörengücü SK, Ankaraspor, MKE Ankaragücü, Bucaspor ve son olarak Eskişehirspor'da forma giyen Bahtiyaroğlu'nu, Fenerbahçe dahil bir çok insan sosyal medyada paylaşımları ile andı.

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanatlanıp uçtuğun yerde Bahtiyar ol...

Sen hep kalbimizdesin #EdizBahtiyaroğlu " ifadelerine yer verdi.

En son forma giydiği Eskişehirspor ise sosyal medya hesabından, "Aramızdan ayrılışının 10. yılında Ediz Bahtiyaroğlu'nu sevgiyle, özlemle ve rahmetle anıyoruz. Kaybettiğimiz her tükenmiş nefes gibi, sonsuza kadar kalbimizde kalacaksın", "Kanatlanıp uçtuğun yerde bahtiyar ol..." #EdizBahtiyaroğlu" ifadeleri ile eski futbolcusunu yad etti.

Yapılan paylaşımlar taraftarlar tarafından taktir edildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Okan Buruk'un 11'i belli... GS maçı bugün mü ve hangi kanalda?
FUTBOL Buruk'un 11'i belli!
"Bu bir suikast!" - Ankaragücü - Beşiktaş maçı yazar yorumları - BJK Haberleri
FUTBOL "Bu bir suikast!"
Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman? Galatasaray Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
FUTBOL Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman?
Fenerbahçe'de savunmaya iyi not
FUTBOL Fenerbahçe'de savunmaya iyi not
Türk Hava Yolları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu
FUTBOL THY'den dev iş birliği
Mourinho ve Roma'ya büyük şok! Udinese: 0 - Roma: 4 MAÇ SONUCU
FUTBOL Mourinho ve Roma'ya büyük şok!
Adı Galatasaray ile anılıyordu... Çağlar Söyüncü kararını verdi - Son dakika transfer haberleri
FUTBOL Çağlar Söyüncü kararını verdi
Cenk Tosun'a saldıran taraftar gözaltına alındı
FUTBOL Saldıran taraftar gözaltına alındı
Ömer Erdoğan: "Oğuzhan Akgün ve Mete Kalkavan tahrik etti"
FUTBOL "Oğuzhan ve Kalkavan tahrik etti"
Bugün hangi maçlar var 5 Eylül Pazartesi 2022? Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi ligde hangi maçlar yayınlanacak?
FUTBOL Bugün hangi maçlar var 5 Eylül 2022?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.