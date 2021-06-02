Edremit Emniyet Müdürlüğü'nce mayıs ayında yapılan çalışmalarda; ruhsatsız 27 tabanca, 32 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 286 fişek ele geçirildi. İlçe genelinde aranan şüphelilere yönelik çalışmalar ve asayiş uygulamalarında 4 bin 135 kişi sorgulanırken, 122 şüpheli yakalandı. 24 hırsızlık olayı aydınlatılırken, 27 şüphelisi de gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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