Edremit'te geleceğin şair ve yazarları yetişiyor

Edremit'te 21 ortaokul ve 12 lisede öğrenim gören öğrencilerin hikaye, deneme ve şiir türünde yazdıkları okul bültenlerinden, Kültür Edebiyat Bülten Komisyonu'nca seçilen 149 eser, redaksiyon aşamalarından sonra 'Kayda Değer' adlı 239 sayfalık kitapta toplandı ve 1000 adet basıldı.

Öğrencilerin seçkin eserlerinin bir kitapta toplandığı çalışmada, eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak, öğrencilere bilgiye ulaşma yollarını öğretmek, eğitim paydaşlarının bilgi ve becerilerini yükseltmek, öğrenciler arasındaki paylaşım ve iletişimi güçlendirmek ve kitapseverlere ulaşmak hedeflendi.