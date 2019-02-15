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Kaza bu akşam saat 19.30 sıralarında Çanakkale-İzmir Karayolu Edremit Bölge Trafik İstasyonu karşısında meydana geldi. İddiaya göre, Edremit E-87 karayolunda aşırı hızlı olduğu iddia edilen Ali Ekber Köygülü yönetimindeki 10 KT 927 plakalı kamyonet, ilk olarak önünde seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 AAR 174 plakalı otomobile sağ arkadan çarptı. Kontrolden çıkan kamyonet şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen Fatih Şentürk yönetimindeki 34 RU 8117 plakalı otomobile sol yandan hafif şekilde çarptıktan sonra arkadan gelen Ela Onat idaresindeki 06 DH 3613 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
DHa'nın haberine göre zincirleme kazada kamyonet sürücüsü Ali Ekber Köygülü ile yanındaki yolcular Yeliz Çakmakçı, Tahir Vurmuş ve Sezai Salık ile 06 DH 3613 plakalı otomobil sürücüsü Ela Onat olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan kamyonet sürücüsü Ali Ekber Köygülü'nün hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazaya karışan 34 RU 8117 plakalı aracın sürücüsü Fatih Şentürk, “Birden karşımda gördüm. Benim aracımı sıyırdı. 150 metre ileride durdum. Arkadan gelen diğer araçla çarpıştı” dedi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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