Educorp 2019 ödülleri sahiplerini buldu

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Kurumsal akademiler tarafından, çalışanlar için düzenlenen programlardaki eğitim ve gelişim projelerini konu edinen ve kurumların çalışan gelişimine, insan kaynakları yatırımına katkısını ölçen EDUCORP AWARDS 2019 Ödül Töreni, Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleşti.

Ödül töreninde bir konuşma gerçekleştiren Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Beşkese, “Bahçeşehir Üniversitesi olarak Uluslararası tanınırlığı olan, bilgi ve teknoloji üretiminde öncü seçkin bir araştırma üniversitesi olmak misyonuyla, gerek öğrencilerimize, gerek mezunlarımıza, gerekse yaşam boyu eğitimle, yolu bizimle kesişen tüm profesyonellerin düzenli eğitim ve gelişim ihtiyaçlarına her daim birincil önemi atfettiğimizin bir kez daha altını çizmek isterim” ifadelerini kullandı.

Ardından konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye gelen Bahçeşehir Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi Direktörü Dr. Öğretim Üyesi Elif Çetin, “Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz EDUCORP AWARDS Kurumsal Eğitim ve Gelişim Ödülleri süreci Türkiye’de bir ilk aslında… Çünkü ilk kez bir üniversite çatısı altında kurumsal akademiler ve kurumların eğitim departmanlarının eğitim ve gelişim faaliyetleri, süreçleri ve/ya uygulama projeleri objektif & standartları olan bir model aracılığıyla değerlendirilmekte. Bu model aracılığıyla; kurumların eğitim yolculuklarına ayna tutulduğunu, iş hayatının toplam kalitesine de ciddi bir katkı sağlandığını düşünüyorum” dedi.

Akademisyenlerin, eğitimcilerin ve sektörün önde gelen firma temsilcilerinin katıldığı ödül töreninde çeşitli kategorilerde ödül alanlar ise şöyle:

“GENOS Duygusal Zeka Modeli” ile Başarılı Uygulama Ödülü almaya hak kazanan DİMES

“Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı” ile Başarılı Uygulama Ödülü almaya hak kazanan OYAK RENAULT

“İş Güvenliği Eğitimi” ile Başarılı Uygulama Ödülü almaya hak kazanan KUMPORT

EDUCORP Kurumsal Eğitim ve Gelişim Ödülü’nü almaya hak kazanan KARSAN

EDUCORP Kurumsal Eğitim ve Gelişim Ödülü’nü almaya hak kazanan KUMPORT

EDUCORP Kurumsal Eğitim ve Gelişim Büyük Ödülü’nü almaya hak kazanan OYAK RENAULT